Сын влепил Галкину пощечину перед школьной линейкой

Максим Галкин оплошал в присутствии детей и Аллы Пугачевой. Наследник артиста Гарри в долгу не остался.

В День знаний Максим Галкин и Алла Пугачева привезли детей на торжественную линейку. Праздничное событие юморист решил осветить в инстаграм-аккаунте. На видео супруг Примадонны показал, как его семейство подъезжает к зданию элитной школы. Ролик начали снимать на парковке образовательного учреждения. Максим Галкин отметил, что журналисты не оставили его в покое в первый осенний день и тоже примчались на школьное сборище.

Алла Пугачева спокойно отнеслась к праздничному ажиотажу, а вот ее супруг явно был раздосадован. "В первый класс спокойно не пойдешь, а!" — возмутился Максим Галкин. Комик явно забыл, сколько лет его детям и что они уже давно стали учениками. На оплошность звездного отца резко отреагировал его семилетний сын Гарри. "Не в первый, а во второй, пап!" — грозно заявил мальчик, поставив родителя в неловкое положение. Максим Галкин понял, что совершил глупую ошибку и поспешил извиниться перед чадом.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин отдали детей в частную школу — Первую Московскую гимназию на Рублевке. Престижное учебное заведение получает от звездной четы внушительные суммы. Знаменитые родители платят за учебу каждого ребенка более 100 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают дополнительные занятия для всестороннего развития.