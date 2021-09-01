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Шоу-бизнес
Забыли договориться: Киркоров слил в Сеть реальное фото Лорак

Забыли договориться: Киркоров слил в Сеть реальное фото Лорак

Филипп Киркоров и Ани Лорак вместе зажигали на "Новой волне" в Сочи.
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После завершения музыкального конкурса звезды разъехались по домам, но не перестали делиться фотографиями с прошедшего мероприятия. Накануне Ани Лорак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте целую серию снимков с "Новой волны", на которых она запечатлена в разных нарядах и в компании разных спутников.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Звезда назвала опубликованные кадры самыми яркими моментами конкурса. На одном из снимков Лорак запечатлена сидящей за столиком с Киркоровым. Очевидно, артисту этот момент тоже очень запомнился, так как ранее он тоже показал это фото с Лорак своим поклонникам. После публикации фотографии Ани выяснилось, что звезды забыли договориться и произошла досадная для Лорак нестыковочка.

Дело в том, что на снимке Киркорова певица выглядит куда более естественной. На фото Лорак явно видны следы фотошопа: женщина сделала себя более худой, вытянула шею и сузила лицо. Как сообщило издание "7 Дней", внимательные пользователи тут же разоблачили звезду. Таким образом, Киркоров невольно подставил дорогую подругу. Однако поклонники все равно не поняли, зачем певица прибегает к фотошопу, ведь она и так в жизни выглядит прекрасно, а неестественная худоба ей просто не к лицу.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ана Лорак удивительным образом превратилась в покойную Юлию Началову.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 11:01 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Замужем? Вышедшая в свет Ани Лорак блеснула кольцом

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