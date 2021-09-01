Забыли договориться: Киркоров слил в Сеть реальное фото Лорак

После завершения музыкального конкурса звезды разъехались по домам, но не перестали делиться фотографиями с прошедшего мероприятия. Накануне Ани Лорак опубликовала в своем инстаграм-аккаунте целую серию снимков с "Новой волны", на которых она запечатлена в разных нарядах и в компании разных спутников.
Звезда назвала опубликованные кадры самыми яркими моментами конкурса. На одном из снимков Лорак запечатлена сидящей за столиком с Киркоровым. Очевидно, артисту этот момент тоже очень запомнился, так как ранее он тоже показал это фото с Лорак своим поклонникам. После публикации фотографии Ани выяснилось, что звезды забыли договориться и произошла досадная для Лорак нестыковочка.
Дело в том, что на снимке Киркорова певица выглядит куда более естественной. На фото Лорак явно видны следы фотошопа: женщина сделала себя более худой, вытянула шею и сузила лицо. Как сообщило издание "7 Дней", внимательные пользователи тут же разоблачили звезду. Таким образом, Киркоров невольно подставил дорогую подругу. Однако поклонники все равно не поняли, зачем певица прибегает к фотошопу, ведь она и так в жизни выглядит прекрасно, а неестественная худоба ей просто не к лицу.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ана Лорак удивительным образом превратилась в покойную Юлию Началову.
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