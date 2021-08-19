Пляшущая в подгузниках Лорак превратилась в Началову: Как похожа...

Два дня назад знаменитая украинская певица дала концерт в Одессе и, судя по всему, осталась очень довольна тем, как ее встретила публика. После выступления знаменитость опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фотоотчет с концерта. За вечер Ани Лорак не раз переодевалась, демонстрируя зрителям модные наряды, подчеркивающие ее красивую фигуру.
Поклонники звезды полюбовались снимками с выступления Лорак и стали активно обсуждать образы певицы. Наибольшего внимания заслужил белый костюм, состоящий из кроп-топа и коротких шортиков с завышенной талией. Большинство пользователей сошлись на том, что костюм неудачен и вообще как-то подозрительно эти шорты напоминают подгузник.
Фолловеры написали в комментариях:
"Белые трусы как памперс(( некрасиво((" (Здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.), "Точно памперсы", "Что-то Ани в трусах на сцене..", "Сразу подумала про памперс", "Хочется слушать красивое пение, а не пялиться в промежность, которая у тебя перед глазами", "Ну что за костюм?Красивая женщина и в памперсе на сцене...".
Впрочем, нашлись у Ани и защитники, побывавшие на концерте вживую. Они отметили, что танцующая в этом наряде Лорак смотрелась потрясающе, и напомнили, что певица выступала в ночном клубе, где такой вид вполне допустим.
Также многие пользователи Сети заметили, как сильно Ани Лорак на последних снимках напоминает Юлию Началову. Некоторые фанаты даже признались, что просто перепутали звезду с ее покойной коллегой.
"Будто Юлия Началова! Как похожа здесь на нее," – написали пораженные фанаты.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ани Лорак приходится истязать себя диетами ради поддержания идеальной формы.
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