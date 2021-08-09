Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море спермы и алкоголя*

Выступления Ольги Бузовой в гей-клубах стали уже традиционными. Кажется, даже Сергей Лазарев появляется тут реже. Адептов однополой любви она развлекала в октябре 2019-го и 2020-го. Очередная встреча планировалась месяц назад, но ковидные ограничения отстрочили очередную жаркую встречу. Наконец, королева геев явилась пред очами обожающих подданных.

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