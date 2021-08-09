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Шоу-бизнес
Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море спермы и алкоголя

Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море спермы и алкоголя

Выступления Ольги Бузовой в гей-клубах стали уже традиционными. Кажется, даже Сергей Лазарев появляется тут реже. Адептов однополой любви она развлекала в октябре 2019-го и 2020-го. Очередная встреча планировалась месяц назад, но ковидные ограничения отстрочили очередную жаркую встречу. Наконец, королева геев явилась пред очами обожающих подданных.
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Она вышла на сцену самого большого гей-клуба Москвы "Центральная станция" с петухами – уже на рассвете. К этому времени публика была накалена до предела – коктейлями, мужским стриптизом, травести-шоу (c переодеванием мужиков в женское) и анонимным гей-сексом по темным углам. А привыкшие к испытаниям луженые глотки парней уже сорвались от призывных криков: "Оля! Оля! Оля"

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Вот сотни готовых к съемке телефонов наведены на сцену и появляется она – Ольга Бузова. В латексных сапогах-чулках с подвязками, черных лаковых трусах и красном бюстье она напоминала блудницу с улицы красных фонарей. Впрочем, для гей-клуба это порочный дерзкий образ был очень подходящим. Запахом похоти – пота, спермы, алкоголя и тестостерона – здесь, кажется, пропитано все. И звезда "Дом-2" пришлась тут ко двору.

Она работала на сцене почти час. Интересно, что всегда к очередному появлению в гей-клубе Бузова готовит и новую программу. В этот раз для любителей однополой любви – тем, кто "на фото в facebook’е загорелый и в розовой майке" – она пела про понятные им проблемы. Мол, "если хочешь давай, себя на всех раздавай – если ты не мужчина, а Wi-F" и "не беси меня, милый — я с тобой не играю!"

Сотни мужских тел, прижившись друг к другу, пели вместе с Олей и за Олю, перекрикивая ее. Бузова для них – кумир, пример для подражания, женщина трудной судьбы, которая сделала себя сама, и брошенка, которая тоже ищет хорошего (богатого, красивого, сексуального etc) мужика. Словом, своя в доску.

А после ночной вакханалии в гей-клубе, как говорят, резко выросли продажи билетов на первый большой концерт Ольги Бузовой в столичном "Крокусе", который состоится 28 октября. Вероятно, в этот вечер под видом сольника звезды "Дом-2" там может пройти первый большой гей-парад Москвы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 14:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Концерт Бузовой в гей-клубе закончился под утро массовой оргией

комментарии

Ответить:

Гость827845
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Гей-парад под видом концерта: Бузова в трусах блудницы устроила вакханалию в море спермы и алкоголя*

эх,наплавалась,наверно, рыбка в своей стихии,вот это её публика,и её площадка.бОльшего не достойна,но это так омерзительно,и так отношение к ней было сильно неприятным,а тут вообще,сплошная мерзость и брезгливость.и эта звездная пиъзъдъеънь еще где-то чего-то вякает.
235674
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плесень поганая и <цензура>, куда катимся??? не дно - ДНИЩЕ
Гость828622
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Даа ! Новые ""звезды"" появляются на эстраде. Кумиры молодых.
235674
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страпон не забыла одеть?
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