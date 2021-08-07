Разведенке Бородиной пророчат судьбу Макеевой: Гастарбайтеры – это теперь тоже модно

Обозревательница Лена Миро не смогла пройти мимо новости о разводе телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова.

Брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова был расторгнут на этой неделе. Теперь бывшие супруги готовятся к разделу имущества. Как пишут СМИ, спор между телеведущей и бизнесменом может возникнуть из-за особняка, который был куплен за 18 миллионов рублей.

Светская сплетница Лена Миро заметила, что во время бракоразводного процесса и раздела имущества Бородина ищет нового мужчину. Обозревательница обратила внимание на недавнее видео Ксении, снятое в пустыне – телеведущая в шелковом платье демонстрировала свою сексуальность.

По мнению Миро, 38-летняя Бородина, будучи матерью двоих детей, выглядит как минимум странно, пытаясь походить на молодую девчонку. Обозревательница считает, что телеведущая обделена сексуальностью, поэтому в своем возрасте может рассчитывать только на "голодных питомцев" из "Дома-2" или таких женихов, как у Анастасии Макеевой. Мол, они легко сыграют роль "загадочного бизнесмена".

"Гастарбайтеры <...> – теперь это тоже модно", – написала Лена в своем блоге.

Напомним, ранее Лена Миро раскритиковала актрису Анастасию Макееву и ее нового супруга, строителя из Словении Романа Малькова. Обозревательница заявила, что видит в этих отношениях только блуд и отчаяние стареющей актрисы.