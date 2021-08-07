Возлюбленная Шаляпина слегла из-за опасной болезни: Еле дышит

Певец Прохор Шаляпин сейчас находится рядом со своей возлюбленной, 42-летней миллионершей из Канады Татьяной Дэвис.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис не виделись около года из-за пандемии коронавируса. Как только у певца появилась возможность, он отправился к своей возлюбленной в Лас-Вегас. Там у миллионерши роскошное поместье.

Пара планировала провести время насыщенно. Они даже запланировали поездку в Мексику, где находится еще один дом Дэвис, но путешествие пришлось отменить. Татьяна заразилась коронавирусом.

Прохор рассказал, что его возлюбленная заболела после похода на "Цирк дю Солей". Инфекцию подхватили все из окружения Татьяны, кроме Шаляпина. Певец уверен: его защитила прививка от коронавируса.

"[Татьяна] еле дышит, температура не спадает", – сообщил артист.

Напомним, Шаляпин и Дэвис встречаются уже второй год. Ранее певец проводил вместе с миллионершей новогодние каникулы. Они развлекались в Лос-Анджелесе. Тогда Татьяна потратила на гостиничный номер около двух миллионов рублей.

Для возлюбленной Прохора Шаляпина такие траты – не проблема. Она владеет сетью адвокатских компаний. В 90-е годы Татьяна переехала в Канаду и получила гражданство.

Ранее "Дни.ру" писали, что Прохор Шаляпин тратит на поддержание красоты порядка 200 тысяч рублей. Певец пользуется дорогой косметикой и часто посещает косметолога.