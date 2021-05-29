Прохор Шаляпин прихорошился за 200 тысяч для новой пассии-миллионерши

Несмотря на многочисленные романы с сильной разницей в возрасте, артист хочет соответствовать своим женщинам, поэтому особое внимание уделяет своей внешности.
Недавно Шаляпин потратил около 200 тысяч рублей на омолаживающие процедуры: ботокс и лифтинг. Пластический хирург отметил, что явных показаний к уколам и подтяжке нет, ведь возрастные изменения пока никак не отражаются на лице артиста.
Из клиники артист выложил фотографию обновленной внешности. Одной из первых снимок прокомментировала певица Наталья Гулькина и отметила, что у Шаляпин и без пластики все прекрасно.
Также Прохор заявил, что длительное время обдумывал процедуру. Он боялся болей и опухлостей после уколов. Пока, по словам певца, явных изменений не видно, но для этого должно пройти время.
"Пока не могу сказать, получил ли я ожидаемый эффект. Мне сказали: нужно, чтобы прошла неделя, а то и две, чтоы все устаканилось", – поделился Прохор Шаляпин.
Кроме того, артист рассказал о планах на лето. Сейчас Шаляпин находится в Сочи вместе с семьей. А после он улетит в Лас-Вегас к Татьяне Дэвис. Об их романе Прохор неоднократно рассказывал СМИ в прошлом году. Татьяна – состоятельная и влиятельная женщина, она владеет юридическим бизнесом, а ее состояние расценивается миллионами.
Напомним, что в 2013 году Прохор Шаляпин женился на бизнесвумен Ларисе Копейкиной. Разница в возрасте супругов составляла 22 года. После скандального расставания артист заявил, что это был брак по расчету.
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