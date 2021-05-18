"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США

Прохор Шаляпин надеется уже этим летом отправиться в Америку к своей любимой женщине Татьяне.

Скандально известный артист уже несколько лет состоит в отношениях с миллионершей Татьяной, которая постоянно проживает в США. Уже этим летом исполнитель надеется встретиться с любимой и готовится полететь к ней за границу. Прохор Шаляпин рассказал, что избранница склоняет его к переезду в Америку, но пока он планирует лишь временный визит.

Около года встреча возлюбленных откладывалась из-за пандемии. Сейчас артист счастлив от того, что въезд в США, наконец-то, разрешен. Ему понадобится перед отлетом предъявить справку о вакцинации и до любимой останется лишь подать рукой.

Сама избранница артиста не хочет приезжать в Москву. Сейчас Татьяна снимает дом в Лос-Анджелесе, но в будущем планирует приобрести недвижимость в собственность. Сам же Шаляпин хотел бы остаться жить в России. Изданию Teleprogramma.pro певец признался, что он "чисто московский человек", за границей Прохор начинает тосковать по родине и совсем не знает, чем заняться. Исполнитель уверен, что наша столица сейчас стала прекрасным городом для жизни, но его возлюбленная не соглашается даже просто приехать посмотреть.

Пока избранница артиста живет за рубежом, обаятельный мужчина находит, чем себя занять. Прохор Шаляпин тесно дружит с внучкой легендарной Людмилы Гурченко и недавно даже сломал кровать в доме покойной актрисы.