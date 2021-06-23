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Шоу-бизнес
"Уже молодость опала": зацикленный на внешности Шаляпин решился на крайние меры

"Уже молодость опала": зацикленный на внешности Шаляпин решился на крайние меры

Не секрет, что для людей публичных профессий внешность играет не последнюю роль. Прохор Шаляпин, например, готов на многое ради красоты.
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37-летний артист не скрывает, что пользуется дорогой уходовой косметикой и регулярно бывает в кабинете косметолога. Он признается, что очень боится стареть. По его словам, старость подкрадывается незаметно: сначала кажется, что ты еще ого-го, а потом внезапно появляются морщины.

"Сейчас ты выглядишь более-менее молодо, а завтра уже молодость опала", – жалуется Прохор Шаляпин. Ради сохранения красоты он готов пойти на крайние меры. Музыкант решился на "тяжелую артиллерию" – ботокс и филлеры. А с помощью нитей артист хочет "удержать" свое лицо на месте, так как боится, что у него оплывет овал лица и появится второй подбородок.

На поддержание красоты Прохор Шаляпин тратит баснословные деньги – порядка 200 тысяч рублей. Причем это не единовременное вложение средств, процедуры нужно повторять минимум раз в год. Но денег на себя артист не жалеет.

Любовь Успенская согласна с коллегой по сцене: быть красивой очень дорого. По ее словам, она пользуется всем, чем может пользоваться женщина, имеющая материальные возможности. Звезда не стесняется того, что прибегает к помощи косметологов, и советует всем, кто ее осуждает, не стесняться. "Делайте все, ради Бога. Самое главное — наслаждайтесь", – говорит звезда шансона.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 14:37 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Шаляпин душевно провел вечер с Джигурдой

комментарии

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Гость779557
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Пошла девочка в аптеку и закричала ку-ка-ре-ку: ,,Дайте пудры и духов, для приманки петухов"
Гость779557
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Девочки пользуются косметикой для привлечения петухов
Гость781081
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Если бы свои тратил денежки, которых у него нет, тратит денежки бабушек, которые его полностью содержат. Стыдно должно быть, но а ему ... в глаза, все божья роса. Стыд и Проша - две несовместимые вещи!!!
1

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