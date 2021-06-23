"Уже молодость опала": зацикленный на внешности Шаляпин решился на крайние меры

Не секрет, что для людей публичных профессий внешность играет не последнюю роль. Прохор Шаляпин, например, готов на многое ради красоты.

37-летний артист не скрывает, что пользуется дорогой уходовой косметикой и регулярно бывает в кабинете косметолога. Он признается, что очень боится стареть. По его словам, старость подкрадывается незаметно: сначала кажется, что ты еще ого-го, а потом внезапно появляются морщины.

"Сейчас ты выглядишь более-менее молодо, а завтра уже молодость опала", – жалуется Прохор Шаляпин. Ради сохранения красоты он готов пойти на крайние меры. Музыкант решился на "тяжелую артиллерию" – ботокс и филлеры. А с помощью нитей артист хочет "удержать" свое лицо на месте, так как боится, что у него оплывет овал лица и появится второй подбородок.

На поддержание красоты Прохор Шаляпин тратит баснословные деньги – порядка 200 тысяч рублей. Причем это не единовременное вложение средств, процедуры нужно повторять минимум раз в год. Но денег на себя артист не жалеет.

Любовь Успенская согласна с коллегой по сцене: быть красивой очень дорого. По ее словам, она пользуется всем, чем может пользоваться женщина, имеющая материальные возможности. Звезда не стесняется того, что прибегает к помощи косметологов, и советует всем, кто ее осуждает, не стесняться. "Делайте все, ради Бога. Самое главное — наслаждайтесь", – говорит звезда шансона.