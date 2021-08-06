"Мы нищие": Вдова Мамонова живет впроголодь с 20 кошками

Петр Мамонов умер, оставив семью в бедственном положении. Вдова актера пожаловалась на жизнь.

Кончина Петра Мамонова стала ударом для всего народа. Он был не только выдающимся деятелем культуры и высоко духовной личностью, но и на редкость честным человеком. Артист жил по своим собственным законам, не гонясь за славой и богатством. В наследство он оставил три старых автомобиля, которые проще сдать на металлолом, чем привести в рабочее состояние, а также дом в деревне и городскую квартиру. Вдова Петра Мамонова признается, что средств к существованию у нее практически не осталось. "Почти впроголодь живу", — сообщила Ольга.

С потерей супруга на женщину взвалилось не только горе, но и масса обязанностей. При жизни артист приютил 20 кошек и три собаки, которых теперь нечем кормить. Старший сын актера предлагал Ольге умертвить животных, но она выступила против этой ужасной идеи. Теперь женщина варит для питомцев скромную похлебку, а животные от безысходности накидываются на эту еду, как на лакомство.

"Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости", — заявила вдова Петра Мамонова "Комсомольской правде". В будущем Ольга может рассчитывать только на 400 тысяч рублей — эти деньги усопший хранил на книжке и относил к похоронным. Получить накопления женщине удастся не раньше, чем через полгода.