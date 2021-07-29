"Пребывал в борьбе": Мамонов предчувствовал свою смерть

Предсмертные действия Петра Мамонова озвучил представитель РПЦ Владимир Легойда.

Лидер группы "Звуки Му" и великолепный актер Петр Мамонов умер в коме из-за осложнений после перенесенного коронавируса 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет. Артист запомнился современникам, как уникальная многогранная личность с глубоким внутренним миром и своеобразным характером. Известный церковный деятель прокомментировал феномен покойного маэстро. Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что в последние месяцы жизни Петр Мамонов ощущал приближение смерти.

"У него, видимо, было какое-то предчувствие", — выразился председатель одного из синодальных отделов Московского Патриархата во время радиоэфира. Свою позицию Владимир Легойда объяснил: незадолго до смерти Петр Мамонов дал немало масштабных интервью. Церковный деятель отметил, что покойный артист сразу согласился стать героем передачи на "Спасе" за несколько месяцев до кончины и полностью отдавал себя во время последних публичных выступлений.

По словам представителя РПЦ, Петр Мамонов обладал свободой от внешнего мира, но на него имели сильное давление сложно устроенные религиозные воззрения. Неоднозначная и противоречивая духовная жизнь, как сообщил церковный деятель, занимала артиста так, что ему приходилось ломать себя. "Он годы пребывал в борьбе", — выразился Владимир Легойда.