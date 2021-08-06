Воющий от боли Солнцев угодил в страшное ДТП: Ждем скорую

Гоген Солнцев старается показывать поклонникам каждую деталь своей яркой жизни. На этот раз события оказались вовсе не веселыми.

Сегодня шоумен отправился к новому косметологу. Он рассказал, что идет бороться с морщинами и опубликовал красочное видео. На кадрах он лежит и громко кричит в кабинете у врача. "Пошла ты, старость", – несколько раз протяжно произносит знаменитость. Гоген указал, что, если "поорать" во время таких процедур, то организм легче переживает все произошедшее. Однако не все специалисты разрешают ему делать это, а некоторые даже пугаются.

Многие пользователи не совсем поняли звезду. Они отметили, что уколы не настолько болезненные, чтобы вызывать такие громкие эмоции. Однако через несколько часов шоумена ждала действительно страшная ситуация. Он попал в ДТП.

По словам Гогена Солнцева, он спокойно ехал, но автомобиль врезался в него сзади. Артист вышел на связь из своей машины и рассказал, что не видел ни водителя, ни марку машины "обидчика", а выходить на улицу просто боится. "Ждем скорую", – подчеркнул он, отметив, что подозревает у cебя серьезную травму колена.

Позднее шоумен опубликовал несколько видео уже в компании врачей и полицейских. Он рассказал им, что испытал настоящий шок и не ожидал ничего подобного. Диагноз Гогена пока неизвестен. Новые детали отсутствуют.

