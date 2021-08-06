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Шоу-бизнес
Была уборщицей влиятельного продюсера: вскрылись сенсационные данные о прошлом Бузовой

Была уборщицей влиятельного продюсера: вскрылись сенсационные данные о прошлом Бузовой

Скандальный шоумен Бари Алибасов разоблачил Ольгу Бузову.
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Продюсер группы "На-На" рассказал, что ныне популярная певица и ведущая начинала свою карьеру в шоу-бизнесе вовсе не со сцены. Ольга Бузова была уборщицей у Бари Алибасова.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

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Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

На заре карьеры исполнительницы влиятельный продюсер взял девушку на работу в качестве обслуживающего персонала в свою студию. О вокальных данных артистки Бари Алибасов не высокого мнения. Он выразил сожаление по поводу того, что сегодня даже люди без таланта попадают на сцену и становятся знамениты.

По мнению шоумена, в современном мире потенциально известным может стать любой, кто умеет обращаться с компьютером и "тыкать мышкой". Продюсер уверен, что Ольга Бузова вовсе не певица в профессиональном смысле слова.

Напомним, на артистку обрушилась огромная волна негатива после ее дебюта в театре МХАТ имени Горького. Звезда сыграла в постановке "Чудесный грузин", собрав полный зал зрителей. Однако коллеги по шоу-бизнесу и рядовые россияне высказались резко негативно о том, что поющая ведущая встала на одну сцену с профессиональными актерами. Ранее стало известно, что МХАТ планирует продлить контракт с Ольгой Бузовой.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 августа 2021, 15:55 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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