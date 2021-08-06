Близкие прекратили поиски бесследно исчезнувшей Степаненко: Пропала и пропала

Недавно пользователи Сети забили тревогу. Елена Степаненко перестала выходить на связь.

Поклонники стали предпринимать попытки найти знаменитость, а журналисты принялись опрашивать близких знакомых артистки. Так, 77-летняя ведущая Регина Дубовицкая удивила представителей прессы своим равнодушием. Напомним, долгие годы телезрители были уверены, что двух звезд связывают близкие дружеские отношения. Возможно, все это было иллюзией.

Руководитель передачи "Аншлаг" удивилась, услышав вопрос о коллеге. Она не знала о том, что Елена Степаненко перестала отвечать на звонки и посещать публичные мероприятия. Однако приятельницу это никак не смутило. Она отметила, что совершенно не следит за жизнью и деятельностью знаменитости. "Пропала и пропала", – отрезала Регина Игоревна.

Отношениями ведущих тут же заинтересовались многие неравнодушные. Некоторые предположили, что их дружба могла быть лишь частью сценического образа, другие же вспомнили о разводе с Евгением Петросяном. Часть пользователей полагает, что после конфликта Регина Дубовицкая могла просто встать на сторону юмориста.

Клара Новикова также прокомментировала ситуацию. На вопрос об том, общается ли она с Еленой Степаненко, отвечать артистка не стала. Она отметила, что просит журналистов обойтись без провокаций. Знаменитость подчеркнула, что пропасть коллега не могла. "Поехала отдыхать", – предположила она.

