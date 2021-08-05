Бузову с короной отправили к трансвеститам

Ольга Бузова показала поклонникам постер для своего нового шоу. Обложка шокировала фанатов.

В последнее время 35-летняя поющая ведущая как никогда активизировалась и начала браться за все проекты. На днях на представила свое новое шоу, постер к которому показала в "Инстаграм". В тексте публикации артистка заявила, что после этого выступления весь шоу-бизнес разделится на до и после.

На снимке Ольга Бузова предстала в неоднозначном образе. На ее голове красовалась корона и сияющие лучи в форме нимба. При этом певица сделала мученическое выражение лица.

Отметим, что нимб часто изображается как корона из лучей света, либо светящийся диск вокруг головы персонажа. То же самое можно наблюдать на фото Бузовой. В преддверии большого концерта Ольги Бузовой в "Крокус Сити Холле", который состоится в октябре, там уже разместили афиши с ее изображением. Однако поклонников смутил образ артистки.

"Мания величия на уровне бога. Больно будет падать"; "Фото, как из шоу трансвеститов", – написали фолловеры.



Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова заявила о свадьбе с поваром. Звезда рассказала, что этого великолепного мужчину она повстречала на отдыхе. Ольга Бузова заявила, что повара зовут Гехче, и она им восхищена.