Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Четверг
5 августа
Лента новостей
20:32
В Таджикистане разбился вертолет со спасателями
20:20
"Мозгов как не было, так и нет": выставившую зад Волочкову жестко приложили
20:16
Аналитик Петров высмеял украинский суд: Здесь не сажают коррупционеров
19:42
Принц Гарри устроил Меган Маркл жестокую подставу
19:34
Легкоатлетка Тимановская высказалась о возвращении в Белоруссию
19:19
Бузову с короной отправили к трансвеститам
19:16
"Это беда": Садальский поставил крест на важном событии
18:55
Латушко обвинил режим Лукашенко в убийстве мигрантов
18:39
В Солнечногорске двое мужчин грабили случайных прохожих
18:15
Зеленский призвал русских уезжать из Донбасса
18:07
"После ковида здоровье шалит": у перенесшего сердечные приступы Лещенко начались панические атаки
18:01
Получившему в лесу травму мужчине потребовалась помощь подмосковных спасателей
17:54
"Львеночек из "Клона": как живет вернувшийся с того света актер Режиналду Фария
17:53
"Запеленалась": эксперимент Ходченковой вызвал недоумение
17:47
"Слишком много боли": Седокова откровенно об отсудившем ребенка бывшем муже
17:46
Заморозившая яйцеклетки Семенович нашла себе достойного мужчину
17:41
"Ну спасибо, муженек!": Галкин прильнул к красавице моложе Пугачевой
17:17
В России участилась дискриминация при приеме на работу
17:11
Шнуров побил Крида и Билана после иска в суд
16:36
Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье
16:35
"Там была вся моя жизнь": Маргариту Суханкину ограбили средь бела дня
16:32
Чемоданы собирала в спешке: Мельникова увезла детей Смольянинова из страны
16:28
У восьмилетнего сына Жанны Фриске начались проблемы
16:27
Брухунова взорвалась после слухов о второй беременности: Грубость и извращения
15:58
Вскрылась информация о состоянии 84-летней Пьехи после операции
15:50
Доставщик пиццы бил ногами: всплыли подробности нападения на звезду "Склифосовского"
15:44
Боярская случайно рассекретила лицо маленького сына
15:41
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
15:33
Российские спортсмены завоевали еще 2 медали в Токио
15:31
Лоза о жарком споре с Земфирой: Есть те, кто тормозят планету
15:28
"Откровеннее не будет": беременная Арзамасова показала себя во всей красе
15:09
"Я тоже переживаю эту трагедию": Халит Эргенч из "Великолепного века" рассказал о страданиях беременной жены
14:57
Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым
14:45
Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума
14:39
Манукян устроил свидание с участницей "Дома-2": Вторая Бузова
14:31
"Петь не дают нигде": униженный Лоза пожаловался на жизнь
14:22
Российский вольный борец Угуев принес сборной 16-е золото Олимпиады
14:14
Дэниел Рэдклифф о перезапуске "Гарри Поттера": Сыграю Сириуса Блэка
14:14
Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян
14:06
В России за сутки ковид выявили у 23 120 человек
14:05
В Москве задержан выбросивший сына с пятого этажа мужчина
14:00
"Очень обидно": обнажившая грудь модель неловко оправдалась за отдых на яхте с мужем принцессы Евгении
13:37
Бородина рассказала о воссоединении с Омаровым
13:36
"Травма на всю жизнь": Мать-одиночка Шарлиз Терон бросилась с детьми с высоты
13:35
Мастурбация оказалась способной снизить риск заражения коронавирусом
13:27
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
13:26
Падение выброшенного из окна отцом ребенка в Москве попало на видео
13:22
В России хотят создать новые туристические зоны
13:13
В Госдуме предложили выдавать бедным гражданам сертификаты на еду и лекарства
13:07
Измордованного актера из сериала "Склифосовский" доставили в больницу
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"
Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром
"Вызывает чувство отторжения": тяжелобольную Алису Аршавину разнесли перед операцией
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Бузову с короной отправили к трансвеститам

Бузову с короной отправили к трансвеститам

Ольга Бузова показала поклонникам постер для своего нового шоу. Обложка шокировала фанатов.
прочитано 498 раз

В последнее время 35-летняя поющая ведущая как никогда активизировалась и начала браться за все проекты. На днях на представила свое новое шоу, постер к которому показала в "Инстаграм". В тексте публикации артистка заявила, что после этого выступления весь шоу-бизнес разделится на до и после.

ПО ТЕМЕ

"Совсем с катух слетела": рыдающая Бузова устроила сцену на глазах у толпы

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

На снимке Ольга Бузова предстала в неоднозначном образе. На ее голове красовалась корона и сияющие лучи в форме нимба. При этом певица сделала мученическое выражение лица.

Отметим, что нимб часто изображается как корона из лучей света, либо светящийся диск вокруг головы персонажа. То же самое можно наблюдать на фото Бузовой. В преддверии большого концерта Ольги Бузовой в "Крокус Сити Холле", который состоится в октябре, там уже разместили афиши с ее изображением. Однако поклонников смутил образ артистки.

"Мания величия на уровне бога. Больно будет падать"; "Фото, как из шоу трансвеститов", – написали фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова заявила о свадьбе с поваром. Звезда рассказала, что этого великолепного мужчину она повстречала на отдыхе. Ольга Бузова заявила, что повара зовут Гехче, и она им восхищена.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 19:19 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гостья
Пожаловаться Ответить
Много слов ,дел не видно ,где Селебрити шоу где она должна была одна вести, все хвалилась но не пошло,тупая она ,для этого ,а где её участие в музшоу в Белоруссии ,ВСЁ отдыхает35-летняя Ольга Бузова устроила себе небольшой отпуск. Поначалу ведущая отдохнула в Милане, а затем в Комо. Сегодня же она переместилась в Лугано, швейцарский город . «20 минут и я в другой стране! Люблю путешествовать! потом Африка ,сейчас Греция ,весной была на отдыхе в Крыму, где на раз, за полмиллиона купила парк ,а все говорит, что устала ,пиарщик пишет с трудом , нашла время для отпуска ,вот заливает
Гость817832
Пожаловаться Ответить
Отдохнула в очередной раз и сразу корону на голову ,любит она её ,но корона ненавидит ,так отвратительно выглядит, даже смешно
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне потеряли Надежду Кадышеву

Певица исчезла
Шоу-бизнес

"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа

Актриса невероятно похорошела

Шоу-бизнес

Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!

Певица призналась в любви
Шоу-бизнес

Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума

Журналистка поменяла мнение о коллеге

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+