Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье

5 августа 2020 года сын Олега Табакова Павел впервые стал отцом. Ребенка родила актриса Софья Синицына. Девочке дали необычное имя Миа, что символично — так называется аэропорт в Майами, любимом городе Софьи. Недавно Марина Зудина опубликовала в "Инстаграм" ролик, записанный после крещения внучки. В кадре видно и девочку, и счастливое сборище близких, которые пришли в храм на священный обряд.
Артистка приурочила публикацию видео ко дню рождения малышки. Звездная бабушка души не чает в своей крошечной внучке и искренне радуется ее появлению на свет. Вдова Олега Табакова поздравила Павла и Софью с праздником, отметив, что Миа растет доброй и веселой девочкой. "Как прекрасно, что она есть!" — написала Марина Зудина в личном блоге.
Пользователи Сети присоединились к поздравлению артистки и оставили множество приятных пожеланий. Многие поклонники семьи Олега Табакова и Марины Зудиной признались, что следят за новостями о малышке Мии. "Это такое великое счастье, пусть малышка растет здоровой, счастливой на радость Вам всем", "Прекрасная малышка! На некоторых фото, когда она улыбается, я прям вижу Олега Павловича", "Ничего не может быть дороже семьи!" — отреагировали россияне в комментариях.
Популярные темы форума
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре
Начальник самоутверждается за счет сотрудников