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Шоу-бизнес
Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье

Внучку Табакова и Зудиной крестили в храме: Великое счастье

Крошечная внучка Олега Табакова и Марины Зудиной прошла через церковное таинство.
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5 августа 2020 года сын Олега Табакова Павел впервые стал отцом. Ребенка родила актриса Софья Синицына. Девочке дали необычное имя Миа, что символично — так называется аэропорт в Майами, любимом городе Софьи. Недавно Марина Зудина опубликовала в "Инстаграм" ролик, записанный после крещения внучки. В кадре видно и девочку, и счастливое сборище близких, которые пришли в храм на священный обряд.

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Марина Вячеславовна Зудина актриса

Артистка приурочила публикацию видео ко дню рождения малышки. Звездная бабушка души не чает в своей крошечной внучке и искренне радуется ее появлению на свет. Вдова Олега Табакова поздравила Павла и Софью с праздником, отметив, что Миа растет доброй и веселой девочкой. "Как прекрасно, что она есть!" — написала Марина Зудина в личном блоге.


Пользователи Сети присоединились к поздравлению артистки и оставили множество приятных пожеланий. Многие поклонники семьи Олега Табакова и Марины Зудиной признались, что следят за новостями о малышке Мии. "Это такое великое счастье, пусть малышка растет здоровой, счастливой на радость Вам всем", "Прекрасная малышка! На некоторых фото, когда она улыбается, я прям вижу Олега Павловича", "Ничего не может быть дороже семьи!" — отреагировали россияне в комментариях.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 16:36 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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