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Шоу-бизнес
У восьмилетнего сына Жанны Фриске начались проблемы

У восьмилетнего сына Жанны Фриске начались проблемы

Дмитрий Шепелев рассказал поклонникам о странном поведении своего старшего сына от Жанны Фриске.
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Российский телеведущий Дмитрий Шепелев всегда был приверженцем традиционных семейных ценностей. Он активно ведет свой "Инстаграм", в котором рассказывает домостроевские истины о воспитании детей.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

На днях Шепелев рассказал, что восьмилетний сын Жанны Фриске уже не такой паинька, как был раньше. Мальчик становится более требовательным и самостоятельным. Конечно, родителям приходится прилагать немало усилий, в том числе умственных, для того, чтобы воспитать его, не ущемляя при этом.

Шепелев рассказал, что Платон удивляет его своим поведением. Он вместе со своей сводной сестрой Ладой ужасно зависит от гаджетов, что нимало раздражает заботливого отца. Из-за этого у детей начинаются трудности.

Шепелев решил проблему радикально – просто отнял у детей все гаджеты. В конце концов, все гениальное просто. "Представляете, они даже не хотели купаться!" – удивился наивный отец. Поклонники поддержали Шепелева в вопросе воспитания. Они уверены, что без гаджетов дети спокойнее и изобретательнее.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, Дмитрий Шепелев и его гражданская жена Екатерина Тулупова воспитывают троих детей, один из которых общий. Помимо сына от Жанны Фриске Платона у них подрастает дочь Екатерины Тулуповой от предыдущих отношений и общий сына Тихон, которого Тулупова родила весной.

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Фото: Svetlana Mal'tseva / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 16:28 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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