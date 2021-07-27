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Шоу-бизнес
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона

"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона

Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет показал крупным планом лицо сына Жанны Фриске.
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Российская певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга, который ей диагностировали вскоре после рождения сына Платона. После смерти артистки воспитанием сына занялся его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Сейчас Платону восемь лет. Все это время поклонники не представляли, как выглядит повзрослевший сын Жанны Фриске. И вот наконец Шепелев опубликовал его фотосессию в журнале Hello! Также ведущий опубликовал фото старшего сына в своем микроблоге "Инстаграм".

Отец певицы Владимир Фриске уверен, что Дмитрий Шепелев продал фотографии Платона так же, как однажды продал снимки тяжелобольной Жанны незадолго до ее смерти. Отец певицы уверен, что телеведущий не умеет зарабатывать деньги кроме как таким способом. Владимир Фриске заявил, что о гонораре Шепелева ему рассказали друзья, работающие в СМИ.

"Сказали, что он продал фото Платона. Он мерзкий до опупения, мерзости его нет предела", — заявил Владимир Фриске.

Напомним, сейчас Платон живет с Дмитрием Шепелевым и его новой избранницей Екатериной Тулуповой. У пары недавно родился еще один ребенок. Также они воспитывают дочь от предыдущих отношений женщины.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2021, 17:22 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

Гость802780
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ПапеФри о душе пора подумать, а он всё Шепелева помоями обливает.Вот так папаФри "любит"своего внука)
Гость813640
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Бедный отец Данные…— последнее дело не давать делушке видеть внука и продавать его фото журналам за деньги((((Мерзкий подлый Шепелёв!!!!!Бумерангом накроется!!!!!!
Гость815203
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Копылов - мерзкий !
Гость810740
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дизлайки дед горыныч фри ставит со своей дочей натахой.жабы,так и сдохните от своей злобы,зависти и жадности.семейка мерзостей.
Гость815171
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А Жанна точно его дочь? С трудом верится, что у такого мерзского человека могла быть такая светлая и чистая дочь Жанна. Когда человеку доставляет удовольствие поливать грязью отца собственного внука, может он ему не внук вообще по крови?
Гость806003
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Как фрискаса корежит от мысли что на фото с Платоном Дима , возможно, заработал, а не ОН! Он же так мечтал о таких доходах, потому и уверен, что Фото продано. Судит мерзостьВри по себе! Фотки больной Ж. блогер АленаБ слила, а денежки за них натахафри получила. А на Шепелева по привычке все свалили.
Гость802474
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Дед Копылов мерзкий до опупения, это же нужно быть таким гадом!
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