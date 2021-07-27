"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона

Дмитрий Шепелев впервые за восемь лет показал крупным планом лицо сына Жанны Фриске.

Российская певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака головного мозга, который ей диагностировали вскоре после рождения сына Платона. После смерти артистки воспитанием сына занялся его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.

Сейчас Платону восемь лет. Все это время поклонники не представляли, как выглядит повзрослевший сын Жанны Фриске. И вот наконец Шепелев опубликовал его фотосессию в журнале Hello! Также ведущий опубликовал фото старшего сына в своем микроблоге "Инстаграм".

Отец певицы Владимир Фриске уверен, что Дмитрий Шепелев продал фотографии Платона так же, как однажды продал снимки тяжелобольной Жанны незадолго до ее смерти. Отец певицы уверен, что телеведущий не умеет зарабатывать деньги кроме как таким способом. Владимир Фриске заявил, что о гонораре Шепелева ему рассказали друзья, работающие в СМИ.

"Сказали, что он продал фото Платона. Он мерзкий до опупения, мерзости его нет предела", — заявил Владимир Фриске.

Напомним, сейчас Платон живет с Дмитрием Шепелевым и его новой избранницей Екатериной Тулуповой. У пары недавно родился еще один ребенок. Также они воспитывают дочь от предыдущих отношений женщины.