Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым

Слухи о разладе в паре Ксении Бородиной и Курбана Омарова ходили давно. Но никто не думал, что дело и впрямь дойдет до развода. После шести лет брака телеведущая и бизнесмен все же разводятся.
Адвокат Сергей Жорин уверен, что развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова должен пройти цивилизованно, без скандалов и раздела имущества. Официально их разведут уже 6 августа.
По словам адвоката, наличие у пары несовершеннолетнего ребенка означает обязательный суд. Об этом Жорин поведал в своем телеграм-канале.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ксения Бородина незадолго до расторжения брака заговорила о возможности воссоединения со своим нерадивым мужем. Она решила ответить на вопрос поклонника о том, может ли пара помириться и прекратить развод.
В ответ на это Ксения Бородина, которая уже однажды простила измену мужу, заявила, что на этот раз простить курбана Омарова просто невозможно, потому что "такое не прощают". Что натворил бизнесмен, остается загадкой.
Пока пара продолжает двигаться в направлении развода и уже подготовила к краху семейного счастья своих детей.
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