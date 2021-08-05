Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Четверг
5 августа
Лента новостей
15:09
"Я тоже переживаю эту трагедию": Халит Эргенч из "Великолепного века" рассказал о страданиях беременной жены
14:57
Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым
14:45
Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума
14:39
Манукян устроил свидание с участницей "Дома-2": Вторая Бузова
14:31
"Петь не дают нигде": униженный Лоза пожаловался на жизнь
14:22
Российский вольный борец Угуев принес сборной 16-е золото Олимпиады
14:14
Дэниел Рэдклифф о перезапуске "Гарри Поттера": Сыграю Сириуса Блэка
14:14
Повязанная цепями голая Брежнева возбудила россиян
14:06
В России за сутки ковид выявили у 23 120 человек
14:05
В Москве задержан выбросивший сына с пятого этажа мужчина
14:00
"Очень обидно": обнажившая грудь модель неловко оправдалась за отдых на яхте с мужем принцессы Евгении
13:37
Бородина рассказала о воссоединении с Омаровым
13:36
"Травма на всю жизнь": Мать-одиночка Шарлиз Терон бросилась с детьми с высоты
13:35
Мастурбация оказалась способной снизить риск заражения коронавирусом
13:27
Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно
13:26
Падение выброшенного из окна отцом ребенка в Москве попало на видео
13:22
В России хотят создать новые туристические зоны
13:13
В Госдуме предложили выдавать бедным гражданам сертификаты на еду и лекарства
13:07
Измордованного актера из сериала "Склифосовский" доставили в больницу
12:32
"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей
12:31
СМИ: Полеты из России в Египет возобновят до конца августа
12:29
Алсу обнародовала интимные фото: Ух ты!
12:23
52-летняя Дженнифер Энистон раскрыла сохраняющую стройность чудодейственную систему
12:07
Михалков серьезно обидел Удовиченко
11:48
"Лет на 30 моложе": Светличная преобразилась из-за бурного романа
11:38
Мария Голубкина тремя словами отреагировала на новость о своем настоящем отце
11:20
Анита Цой о последствиях серьезной болезни: Ощущаю уже больше года
11:09
"Папик все устроит": Ивлееву вывели на чистую воду после слухов о разводе
10:51
"Кашель с прожилками крови": жена и трехлетняя дочь госпитализированы вслед за Владимиром Стекловым
09:50
Бородина откровенно о состоянии дочери: Тяжело
09:36
Солнцев обескуражен поступком Борисовой: Начала опять торчать?!
09:02
В Раде назвали реальную угрозу Украине: Зе-команда живет в параллельной реальности
09:00
Вассерман: Зеленского могут осудить в Европейском суде по правам человека по иску нардепа Украины
08:58
"Проклятая пьянка унесла много жизней": Кравец о причинах ухода Славы
08:57
Голубкина взорвалась после слухов о связи с Баталовым: Глупо, даже стыдно
06:25
Внезапно разрыдавшуюся Бузову вывели на чистую воду: Долго нет партнера
04:06
"Чтоб казаться молодой": кардинальным переменам в жизни Пугачевой нашли объяснение
02:15
В последний вагон: будет ли счастливым новый брак Марины Федункив?
01:15
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 августа
00:19
К чему снятся родственники
21:51
Синхронистки Колесниченко и Ромашина взяли золото Олимпиады в Токио
21:44
"Зубки режутся": младший сын вгрызся в сумку Рудковской
21:40
"Внебрачный сын" Леонида Утесова наложил на себя руки
21:30
Мужчина из подмосковного Пушкино год насиловал ребенка сожительницы
21:25
"Просит принести ей мороженое": представитель раскрыла капризы тяжелобольной певицы МакSим
21:11
В подмосковных Мытищах маршрутка сбила мотоциклиста
21:02
Скончался режиссер сериала "Каменская" Александр Аравин
20:51
Подходит размер: Пугачева похвасталась аппаратом Галкина
20:49
Участница Олимпиады в Токио высказалась о трансгендерах: Станет модно превращать себя в собак
20:31
Изворотливую Волочкову обвинили во лжи: Не лыком шита
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Редкостное хамло": сын Карцева раскритиковал семью Боярского
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
"Космические суммы": Макееву ждет расплата за халатность мужа
Постоянно брала деньги в долг: кем была Брухунова до свадьбы с Петросяном
"Она больше ничего не умеет": Волочкова раздвинула свою "рогатку"
Фриске постаралась: Старший сын Шепелева обладает редким даром
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым

Жорин поведал детали судебного процесса между Бородиной и Омаровым

Ксения Бородина разводится с Курбаном Омаровым. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал процесс.
прочитано 187 раз

Слухи о разладе в паре Ксении Бородиной и Курбана Омарова ходили давно. Но никто не думал, что дело и впрямь дойдет до развода. После шести лет брака телеведущая и бизнесмен все же разводятся.

ПО ТЕМЕ

Официально: Бородина сделала окончательное заявление о разводе

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Адвокат Сергей Жорин уверен, что развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова должен пройти цивилизованно, без скандалов и раздела имущества. Официально их разведут уже 6 августа.

По словам адвоката, наличие у пары несовершеннолетнего ребенка означает обязательный суд. Об этом Жорин поведал в своем телеграм-канале.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ксения Бородина незадолго до расторжения брака заговорила о возможности воссоединения со своим нерадивым мужем. Она решила ответить на вопрос поклонника о том, может ли пара помириться и прекратить развод.

В ответ на это Ксения Бородина, которая уже однажды простила измену мужу, заявила, что на этот раз простить курбана Омарова просто невозможно, потому что "такое не прощают". Что натворил бизнесмен, остается загадкой.

Пока пара продолжает двигаться в направлении развода и уже подготовила к краху семейного счастья своих детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 августа 2021, 14:57 Источник: телегра-канал • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Собчак неожиданно поздравила конкурента: Хватает ума

Журналистка поменяла мнение о коллеге
Шоу-бизнес

"Петь не дают нигде": униженный Лоза пожаловался на жизнь

Артист рассказал о трудностях
Шоу-бизнес

"Кувыркалась в машине": Леонидову наставили рога на глазах у соседей

Вскрылись мерзкие измены
Сериалы

"Кашель с прожилками крови": жена и трехлетняя дочь госпитализированы вслед за Владимиром Стекловым

Семейство борется с ковидом

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+