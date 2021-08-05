Бородина рассказала о воссоединении с Омаровым

38-летняя российская телеведущая Ксения Бородина не устает отвечать на вопросы поклонников о разводе. Сейчас эта тема больше всего волнует фанатов, ведь официальную причину расставания с Курбаном Омаровым она так и не назвала. При этом звезда подтвердила, что свободна и уже не живет с мужем, и дело осталось за малым – лишь оформить документы.
Как известно, Бородина уже простила однажды мужу измену и сумела сохранить брак. На этот раз произошло что-то такое, чего "не прощают", и это подогревает интерес публики еще больше.
В своем "Инстаграм" Ксения Бородина рассказала, что ни за что не простит Курбана Омарова. Также она заявила, что планирует официально вернуть свою фамилию Бородина и опровергла информацию о том, что перед разводом оформила имущество на свою мать.
Что касается общей дочери Ксении и Курбана, ей пришлось нелегко. По словам Бородиной, она старается много разговаривать и давать ласки, чтобы у девочки не было психологической травмы. Но это, конечно, невозможно. Поклонники задали вопрос о том, возможен ли хоть один процент на воссоединение пары.
"Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь – такая штука, но нет!.. Нужно ли давать второй шанс? Как показала практика, люди этого не ценят, поэтому лучше не надо", – рассказала Ксения Бородина.
Звезда шоу "Дом-2" отметила, что оба своих брака она считает бесценным опытом. С первым мужем, от которого она родила старшего ребенка, Бородина даже смогла сохранить теплые отношения.
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