Чурикова вышла из себя после скандала с Ахеджаковой: Это чудовищно

Представители организации пожаловались также и на чрезмерное употребление ненормативной лексики на сцене, и на пропаганду однополой любви, которая якобы присутствует в некоторых эпизодах. На защиту актрисы встали многие. Недавно в Сети появилось целое обращение. Составители отметили, что подобные обвинения в адрес легендарной актрисы просто недопустимы.
Авторы письма подчеркнули, что Лия Ахеджакова – человек бесконечно талантливый. По их мнению, общественность просто обязана принести свои извинения великой женщине. Того же мнения придерживается и Инна Чурикова. Артистка встала грудью за коллегу.
Инна Михайловна отметила, что Лия Меджидовна – исключительная актриса, а все слова активистов по отношению к ней – абсолютная клевета. Она рассказала, что видела спектакль по телевизору и заметила, в каком восторге были зрители, и как волновалась сама артистка. Оказалось, что она сама не была до конца уверена, стоит ли играть в постановке.
Тогда Лия Ахеджакова позвонила Инне Чуриковой и прочитала тот самый нашумевший монолог. Актриса не смогла сдержать слез и посоветовала приятельнице ни в коем случае не отказываться. "Смотреть, видеть, слышать ее – наслаждение", – призналась она. По словам Инны Михайловны, то, что говорят о Лие Ахеджаковой сейчас – "это чудовищно".
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