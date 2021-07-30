Известный режиссер влез в скандал с Ахеджаковой: Идите в другие театры

Общественность уже несколько дней обсуждает спектакль "Первый хлеб" в театре "Современник". Дело в том, что монолог главной героини, которую сыграла Лия Ахеджакова, ветераны сочли оскорбительным. По крайней мере, так члены общественной организации "Офицеры России" рассказали Генеральной прокуратуре и мэрии Москвы. Следственный комитет РФ уже проверяет постановку театра.
О скандале высказался Юрий Грымов. Руководитель театра "Модерн" заявил, что в современном обществе невозможна цензура. Мол, несколько веков назад творения Микеланджело считали неприличными, а сейчас они считаются произведением искусства.
Режиссер отметил, что всегда будут существовать те, кто станет "выискивать и самоутверждаться". Грымов выступает за то, чтобы люди, переживающие за нравственность, "ходили в другие театры". По его словам, пусть такие ценители пишут о спектаклях, которые совпадают с их мнением.
Напомним, ранее скандал прокомментировала Лия Ахеджакова. Народная артистка считает, что учреждение культуры обвинили в оскорблении ветеранов из-за того, что кому-то невыгодно положение в театре Виктора Рыжакова. По ее мнению, скандал устроили те, кто хотел видеть другого человека на месте художественного руководителя "Современника".
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