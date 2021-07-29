Оскорбившей чувства ветеранов Ахеджаковой заинтересовались в СК

В "Современнике" вышла неоднозначная премьера, которую обсуждают больше недели. Постановку "Первый хлеб" не поняли в "Офицерах России" и решили пожаловаться в мэрию и прокуратуру.
Ветеранам не понравилась сцена с участием главной героини, которую сыграла народная артистка России Лия Ахеджакова. Женщина предстала на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. По сценарию она находилась в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражалась. Она прямым текстом называет покойного мужа "Г***ком" и заявляет, что солдаты ее "з***ли". худрук "Современника" считает это экспериментальным искусством.
Эта сцена шокировала ветеранов, после чего в СМИ появились критические статьи на спектакль.
После ряда публикаций ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку на предмет оскорбления чувств ветеранов.
Также многие помимо этого разглядели в спектакле пропаганду гомосексуальных отношений, пишет Life.
Напомним, спектакль "Первый хлеб" поставил польский режиссер Бениамин Коц по пьесе Рината Ташимова. Премьера состоялась 19 июля. На данный момент сцену с монологом вырезали из сценария.
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