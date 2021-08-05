Бородина откровенно о состоянии дочери: Тяжело

Сама ведущая не скрывает того, что стала счастливее, когда приняла решение. Что именно сделал бывший избранник – неизвестно, но многие подозревают его в супружеской измене. Известно, что ранее нечто подобное уже происходило, но позднее дива опровергла информацию и осталась с Курбаном. Теперь она убеждена: их отношения завершились.
Об этом Ксения Бородина сообщила в "историях" своего личного блога. Подписчик спросил у нее, является ли решение окончательной точкой, или она все еще готова разговаривать, пытаться спасти семью. Знаменитость сообщила, что при тех обстоятельствах, которые сложились, "нормальные женщины не прощают", а потому шансов нет.
Теперь ведущая убеждена, что давать людям второй шанс не стоит, так как они не способны оценить подобный жест. Однако ни один свой брак она не считает неудачным и благодарная бывшим возлюбленным за детей. В будущем она не хочет иметь ничего общего с мужчинами, стремящимися к публичности. "Пусть ему нравлюсь я. На этом все", – написала она.
Крайне непростой период сейчас переживает дочь пары, Теона. Ксения Бородина старается много разговаривать с девочкой, которая понимает, что мама и папа больше не вместе. Знаменитость рассказала, что старается окружить ее теплом и лаской, но дочь – человек "умный и чуткий", а потому ей "тяжело".
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