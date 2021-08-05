Внезапно разрыдавшуюся Бузову вывели на чистую воду: Долго нет партнера

Психолог Айгуль Хуснетдинова вывела поющую ведущую на чистую воду. Она рассказала, что проблема знаменитости заключается в том, что ее личностный и профессиональный рост сейчас замедлились, и она сама осознает этот факт. Специалист объяснила суждение тем, что у звезды больше нет новых проектов, в которых она могла бы раскрыться по-новому.
Также, по мнению эксперта, Ольга Бузова мечтает выйти на "новый уровень" в личной жизни. Артистка хочет встретить надежного партнера и завести семью. Сама дива много раз говорила о том, что мечтает о детях и семейной жизни, но пока не встретила того самого, несмотря на все попытки. Из-за того, что мужчины долгое время нет в ее жизни, певица якобы находится в тупике.
"Накопилась усталость от необходимости оправдывать чужие ожидания, достигаторства, от бессмысленных отношений", – отметила Айгуль Хуснетдинова. Она считает, что из-за непростого эмоционального состояния любая мелочь способна вывести звезду из равновесия, что публика и наблюдала на видео.
Психолог подчеркнула, что у Ольги Бузовой накопилось напряжение, а энергия "не находит выхода". По ее мнению, поющей ведущей необходимо выдохнуть и понять, чего хочет она сама. "И уже тогда идти дальше", – резюмировала эксперт.
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