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Шоу-бизнес
Неузнаваемый Панайотов рассказал о своем горе

Неузнаваемый Панайотов рассказал о своем горе

Александр Панайотов поведал о том, что в какой-то момент его будто стерли. Артисту не понаслышке известно, что такое невостребованность.
прочитано 796 раз

37-летний певец поделился воспоминаниями о сложном пути к славе. Приехав покорять Москву, молодой человек имел только талант, надеяться ему было не на кого. У парня был лишь жетон на метро.

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 Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

Однако турникет заело, и это показалось Александру Панайотову плохим знаком. Денег у юного артиста почти не было – разве что, на кефир и булочку в обед. Будущий исполнитель завидовал тем, кто мог позволить себе полакомиться шаурмой.

Александру Панайотову даже как-то раз пришлось ночевать в парке на скамейке. Та августовская ночь выдалась холодной. Даже после признания у певца были черные полосы на профессиональном пути. Звезду редко звали на телевидение, а затем и совсем забыли о нем.

Тогда Александру Панайотову казалось, что его будто стерли из памяти. Знаменитость перестали узнавать, что его сильно угнетало и было для него горем. По мнению исполнителя, отечественный шоу-бизнес продолжает жить по волчьим законам.

Вместе с тем, певец не теряет оптимизма. Александр Панайотов признался, что его стакан всегда остается наполовину полным.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 20:16 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

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