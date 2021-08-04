Неузнаваемый Панайотов рассказал о своем горе

37-летний певец поделился воспоминаниями о сложном пути к славе. Приехав покорять Москву, молодой человек имел только талант, надеяться ему было не на кого. У парня был лишь жетон на метро.
Однако турникет заело, и это показалось Александру Панайотову плохим знаком. Денег у юного артиста почти не было – разве что, на кефир и булочку в обед. Будущий исполнитель завидовал тем, кто мог позволить себе полакомиться шаурмой.
Александру Панайотову даже как-то раз пришлось ночевать в парке на скамейке. Та августовская ночь выдалась холодной. Даже после признания у певца были черные полосы на профессиональном пути. Звезду редко звали на телевидение, а затем и совсем забыли о нем.
Тогда Александру Панайотову казалось, что его будто стерли из памяти. Знаменитость перестали узнавать, что его сильно угнетало и было для него горем. По мнению исполнителя, отечественный шоу-бизнес продолжает жить по волчьим законам.
Вместе с тем, певец не теряет оптимизма. Александр Панайотов признался, что его стакан всегда остается наполовину полным.
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