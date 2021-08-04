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Шоу-бизнес
"Девочка, которую нужно все время ласкать": скандальный журналист раскусил Бузову

"Девочка, которую нужно все время ласкать": скандальный журналист раскусил Бузову

Отар Кушанашвили сделал ряд смелых предположений о поведении Ольги Бузовой. Он считает, что ее эмоциональности и обидчивости есть весьма простое объяснение.
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Своими суждениями о певице шоумен поделился в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Журналист заявил, что любая реакция публики, не связанная с преданными фанатами, воспринимается Ольгой Бузовой, как недоверие.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

По мнению Отара Кушанашвили, телеведущая стала заложницей собственных комплексов, которые идут родом из детства. Сыграла роль в поведении звезды и ее телевизионная карьера. "Девочка, которую нужно все время ласкать", – так охарактеризовал Ольгу Бузову шоумен.

Кушанашвили считает, что артистка чувствует себя потерянной в мире свалившихся на нее огромных денег и колоссальной славы. Исполнительница все время ожидает начала войны.

Кушанашвили полагает, что Ольга Бузова популярна, поскольку у нее масса энергии. Кроме того, теледива точно знает, о чем надо говорить девочкам. Он считает, что звезда нужна девочкам, которых травят в школе или тем, у кого есть семейные проблемы. Они верят в том, что певица такая же, как они.

Напомним, несколько недель назад Ольга Бузова в эфире "Матч-ТВ" устроила истерику после вопроса об употреблении спиртного. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев весьма жестко пошутил над ведущей, уточнив, перестала ли она пить коньяк по утрам.

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Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 16:48 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гостья
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Как можно рассуждать ,тем кто о бузовой ничего не знает,типа Отара?Что тупенькая бузова может рассказать ,подсказать девочкам ,а вот они просят её, бросить заниматься ерундой, призывать всех к тому ,что надо всю жизнь кайфовать , просят прекратить показывать пятую точку ,всем надоело смотреть одно и тоже ,комментарии очень разкие,некоторые даже грозят отписаться ,как бузова надоела своими тупыми фото,слезами,всегда пьяная И чему это чудовище может толком научить, показать кроме пошлятины, она больще ничего не умеет Скорее девочки ,этой тупицы ,что то подскажут,чем она с пьяной головой
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