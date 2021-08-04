"Девочка, которую нужно все время ласкать": скандальный журналист раскусил Бузову

Своими суждениями о певице шоумен поделился в ютуб-шоу "Эмпатия Манучи". Журналист заявил, что любая реакция публики, не связанная с преданными фанатами, воспринимается Ольгой Бузовой, как недоверие.
По мнению Отара Кушанашвили, телеведущая стала заложницей собственных комплексов, которые идут родом из детства. Сыграла роль в поведении звезды и ее телевизионная карьера. "Девочка, которую нужно все время ласкать", – так охарактеризовал Ольгу Бузову шоумен.
Кушанашвили считает, что артистка чувствует себя потерянной в мире свалившихся на нее огромных денег и колоссальной славы. Исполнительница все время ожидает начала войны.
Кушанашвили полагает, что Ольга Бузова популярна, поскольку у нее масса энергии. Кроме того, теледива точно знает, о чем надо говорить девочкам. Он считает, что звезда нужна девочкам, которых травят в школе или тем, у кого есть семейные проблемы. Они верят в том, что певица такая же, как они.
Напомним, несколько недель назад Ольга Бузова в эфире "Матч-ТВ" устроила истерику после вопроса об употреблении спиртного. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев весьма жестко пошутил над ведущей, уточнив, перестала ли она пить коньяк по утрам.
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