"Приходят только получать зарплату!": новый поворот в скандале с Меньшиковым и театром Ермоловой

Девять лет назад российский актер Олег Меньшиков стал художественным руководителем Театра имени Ермоловой, заменив на этом посту Владимира Андреева. Недавно в театре начался настоящий скандал из-за того, что новый худрук якобы выживает актеров.
Вдова Владимира Андреева, которая как никто знаком с ситуацией и знает всех старых актеров, прокомментировала информацию. По ее словам, Олег Меньшиков делает все правильно.
Она рассказала, что ее муж очень уважал мнение Олега Меньшова и считал его профессионалом своего дела. Именно он сам попросил актера заменить его на посту худрука и был счастлив, когда тот принял предложение.
Сейчас в адрес Олега Меньшикова льется негатив из-за того, что он якобы незаслуженно производит зачистку в рядах старых актеров. Вдова бывшего худрука уверена, что это необходимо.
"Меньшиков правильно делает, что выгоняет людей, которые приходят в театр только получать зарплату" — заявила Селезнева "КП".
Из Театра Ермоловой ушли уже 20 актеров, работавшие там много лет. Среди них оказались и именитые персонажи. Это дочь легендарного Анатолия Папанова, прослужившая в театре более 40 лет.
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