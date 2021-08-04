"Уже беременна": Бузова заявила о свадьбе с поваром

Поющую телеведущую восхитил мужчина. Ольга Бузова показала его во всей красе.

Исполнительница хита "Под звуки поцелуев" периодически пыталась наладить личную жизнь, но каждый раз ее надежды были разрушены. Еще будучи студенткой Санкт-Петербургского университета, Ольга Бузова искала свою любовь на шоу "Дом-2", но осталась у разбитого корыта. За плечами у поющей телеведущей есть и неудачный брак с футболистом Дмитрием Тарасовым, а еще в начале года она кричала на всю страну, каким мерзким типом оказался ее экс-бойфренд Давид Манукян.

Многие фанаты уже перестали верить, что когда-нибудь 35-летняя звезда обретет семейное счастье и родит ребенка. Ей сулили в мужья многих публичных личностей, предлагали рассмотреть даже Филиппа Киркорова. Ольга Бузова игнорировала такие идеи заботливых поклонников, продолжая считать себя "свободной девушкой". Наконец, в жизни поющей телеведущей появился неплохой кандидат на руку и сердце. Артистка неожиданно показала в инстаграм-канале видео с поваром на греческом острове Миконос.

Поющая телеведущая опубликовала пост о том, какого великолепного мужчину она повстречала на отдыхе. Ольга Бузова заявила, что повара зовут Гехче и она им восхищена. В комментаряих предположили, что артистка уже вступила в интимную близость с новым знакомым. "Хороший парень. Кажется, ты от него уже беременна", — написали звезде. Спорить с воодушевленными фанатами певица не стала. "Ага, завтра в ЗАГС идем", — в шутку отреагировала Ольга Бузова.