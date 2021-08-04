Оставшаяся одна Седокова сделала заявление о разводе: Столько гадостей

Некоторые издания опубликовали информацию о том, что баскетболист якобы принял решение уйти из семьи из-за того, что отношениях негативно сказываются на его карьере и финансовом положении. Отмечалось, что недопонимания якобы начались достаточно давно, но теперь ситуацию окончательно накалилась, а потому спортсмен уехал в другую страну.
За некоторое время до новости сама Анна Седокова рассказала о том, что супругу уже около год не платят зарплату. Из-за этого она вынуждена содержать не только себя и детей, но и мужа. Однако тогда артистка отметила, что трудности нисколько не напрягают ее, так как избранника она невероятно любит.
Видимо, исполнительница окончательно устала от слухов и решилась на громкое заявление о разводе. Она рассказала, что за последнее время увидела "столько гадостей" в Сети, но осознает: люди пишут вовсе не о проблемах знаменитостей, а о своих собственных. По мнению Анны, публике просто хотелось доказать себе, что любви не существует, а чувства возможны только к "совершенным" людям. "Нет! Люди просто любят", – написала дива.
Анна Седокова опубликовала несколько снимков, на которых Янис Тимма нежно держит ее за руку. Она опровергла все слухи о разладе и подчеркнула, что у них с мужем все хорошо, а через все испытания они намерены пройти вдвоем.
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