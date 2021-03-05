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Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Агутин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Иосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Наташа Королева. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На уходящей неделе особенно отличились продюсер Иосиф Пригожин, певица Анна Седокова и актриса Татьяна Васильева. "Дни.ру" составили подборку самых громких скандалов шоу-бизнеса.
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Почему Васильева перестала общаться с Садальским

Список самых ярких скандалов шоу-бизнеса за неделю открывают разборки артистов Татьяны Васильевой и Станислава Садальского. Знаменитости в прошлом были близкими друзьями и часто выходили на одну сцену.

Васильева обвинила Садальского в том, что он предал профессию. Вместо того, чтобы развивать свой талант, артист пустился во все тяжкие: стал посещать ток-шоу и распускать слухи о коллегах по цеху.

Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Последней каплей стали его нелестные высказывания о детях Васильевой. Актриса заявила, что в тот момент Садальский перешел черту. "Он коснулся самого дорогого для меня", – поделилась звезда.

Заработавших на скандале с изменой Наташу Королеву и Тарзана отчитали

Новость об измене Тарзана супруге всколыхнула общество. Пока одни принялись жалеть певицу Наташу Королеву и ругать неверного мужа, другие же заподозрили пару во лжи: слишком наигранно вели себя любовницы шоумена.

История не оставила равнодушной и певицу Нику Георгини. В беседе с "Дни.ру" исполнительница призналась, что не верит ни одному слову супругов. По ее мнению, Королева и Тарзан держат свою аудиторию за "стадо".

Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

Певица обратила внимание, что пара уже много лет не выпускает качественную продукцию. Чтобы оставаться на слуху, Королева и Тарзан решили вывалить грязное белье на всеобщее обозрение.

Кушанашвили высказался о конфликте с Агутиным

Еще один скандал шоу-бизнеса связан с журналистом Отаром Кушанашвили и композитором Леонидом Агутиным. В эфире программы "Секрет на миллион" были раскрыты подробности конфликта знаменитостей.

Поводом стало интервью, где Кушанашвили назвал Агутина зажиточным артистом, которому не нужна поддержка государства. После этого музыкант прислал журналисту гневное сообщение с нецензурной бранью.

Леонид Агутин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Агутин пожаловался, что у него нет денег даже на покупку хлеба. По мнению Кушанашвили, композитор слукавил. "Он не имеет права жаловаться на жизнь!", – закричал журналист в студии.

Пригожин пригрозил подать в суд на Шнурова за клевету

Разборки продюсера и музыканта продолжают набирать обороты. Во время эфира в социальной сети CLubhouse Иосиф Пригожин обвинил Сергея Шнурова в том, что тот использует его и певицу Валерию для политического пиара.

Иосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Продюсер пообещал привлечь обидчика к ответственности за оскорбления и клевету. "Если Шнуров будет дальше дергаться, то я пойду в суд", – категорично заявил Пригожин.

Седокова раскритиковала шоу Галкина

Замыкает список самых ярких скандалов шоу-бизнеса выходка певицы Анны Седоковой в эфире программы Максима Галкина "Сегодня вечером". Экс-солистка "ВИА Гры" покинула студию прямо в разгар съемок.

Седокова осталась недовольна сюжетом о ее личной жизни. У исполнительницы сложилось впечатление, будто ее хотят выставить легкомысленной за ее многочисленные связи с мужчинами.

Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

Певица рассказала, что ее позвали для участия в передаче о сильных женщинах, но вместо этого стали обсуждать ее браки на всю страну. "Трусы свои я стираю сама и дома", – подчеркнула Седокова.

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Автор: 5 марта 2021, 19:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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