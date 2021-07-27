Осталась одна: молодой муж покинул Седокову

Стало известно, что певица осталась в столице одна со своими детьми. Ее супруг, Янис Тимма, отправился в США.

После обнародования новости многие стали говорить о разводе пары. Не так давно в одном из интервью Анна Седокова честно призналась, что уже около года мужу не платят зарплату за игры. Она обеспечивает его и детей. По словам дивы, положение совершенно не смущает ее. Она утверждает, что для любимого человека ей не жалко ничего, а каждая женщина должна быть готова любить своего мужчину и с деньгами, и без них.

Однако пока возлюбленные утверждают, что о разладе и речи не может быть. Теперь они проверяют свои отношения расстоянием. К сожалению, отправиться в США с избранником Анна Седокова не смогла, так как в России ее держит любимая работа. Недавно стало известно, что артистку пригласили стать членом жюри в одном из ее любимых проектов. "Сбылась мечта", – рассказывала поклонникам знаменитость.

Что именно ждет баскетболиста в Америке – пока неизвестно. Сообщается лишь то, что он отправился в летний лагерь NBA. Ранее многие коллеги и знакомые обвиняли в профессиональных неудачах баскетболиста именно его супругу. Недавно стало известно, что и-за низких показателей его исключили из стартового состава "Химок".

После события Янис Тимма не выдержал и покинул одну из игр еще до ее окончания. Простить подобного спортсмену не смогли. Видимо, теперь он намерен слегка изменить траекторию своей карьеры. Что именно будет происходить – пока неизвестно никому.