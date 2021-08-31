"Похоже, что головой забил": Шепелев дал оплеуху сказавшему чушь Тарасову

Участник футбольной команды "Велес" забил гол тольяттинскому противнику "Акрону". После игры он так разволновался, что сморозил ерунду. Дмитрий Тарасов заявил, что хотел посвятить гол своей супруге и будущему "беременному малышу".
На оговорку игрока иронично отреагировал в сторис своего инстаграм-аккаунта Дмитрий Шепелев. Шоумен отметил, что "похоже, что головой забил" мяч в ворота соперника футболист. Сам Дмитрий Тарасов тоже посмеялся над своей речью и призвал народ прекратить обсуждение этого конфуза.
Супруга спортсмена Анастасия Костенко, которая беременна в третий раз, поддержала возлюбленного. Она призналась в сторис своего микроблога, что сама смеялась над казусом до коликов.
Напомним, у звездной пары подрастают дочери Милана и Ева. Осенью у супругов родится сын. Некоторые поговаривают, что знаменитости хотят назвать наследника в честь отца Дмитрия — Алексеем. Но сам футболист недавно заявил, что модель хочет дать сыну имя Артур. Кроме того, в своем микроблоге спортсмен показывает, как проходит подготовка к появлению малыша.
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