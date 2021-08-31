"Выяснять ничего не собираюсь": обиженный Андреасян сбежал от встречи с мужем Кудрявцевой

Громкий скандал между Лерой Кудрявцевой и режиссером Сариком Андреасяном продолжается.

Кинодеятель не намерен отказываться от своей позиции в конфликте. После того, как супруг телеведущей – хоккеист Игорь Макаров решил по-мужски разобраться с обидчиком жены, тот ответил отказом встречаться и выяснять отношения.

Режиссер собирается засудить тех, кто его оскорбил. Он заявил, что не затевал конфликт и не оскорблял Леру Кудрявцеву, а только задал ей вопрос. Андреасян добавил, что не привык к скандалам, как теледива. Кинодеятель извинился перед ведущей, уточнив, что вообще-то это должен делать не он.

Андреасян осознает, что реальная вина лежит на организаторах музыкального конкурса, которые допустили в сценарии некорректную шутку про его творчество, но и к Лере Кудрявцевой у него также имеются претензии. Он отметил, что теледива в силу своего звездного статуса могла отказаться говорить оскорбления в его адрес.

Напомним, Сарик Андреасян обиделся на шутку, которую знаменитость озвучила со сцены фестиваля и в нелестной форме потребовал от нее ответа. Звезда оскорбилась, и за нее вступился муж, призвавший режиссера не скрываться за интернет-посланиями, а увидеться один на один.