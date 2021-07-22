Джигана и Самойлову пристыдили за издевательство над малышами

Звездная пара часто придумывает для своих четверых наследников необычные развлечения. С раннего детства их отпрыски привыкли к дорогим подаркам. Очевидно, Самойлова и Джиган уже просто не знают, чем еще удивить наследников, поэтому они решились на столь смелый поступок, как приглашение в дом хищников. Скандально известный блогер не могла оставить без внимания странную выходку звездных родителей.
В своем блоге в LiveJournal Миро заявила, что таким людям даже не стоит объяснять, что они не правы. Джиган и Самойлова все равно не поймут, что тиграм, даже если они еще малыши, не место в неволе. К тому же, даже маленький хищник одним ударом может завалить ребенка. Таким образом, поступок звездных родителей сродни издевательству и над животными и над детьми.
По мнению Миро, Джиган и его жена живут "на расслабоне", они сами считают себя львами, которые лучше других понимают в животных и в жизни вообще. Донести свою точку зрения до таких самоуверенных людей крайне трудно.
"А какой смысл это все объяснять родителям, завалившим сына боксерской грушей?" – написала блогерша.
Здесь Миро вспомнила недавний поступок рэпера, когда тот, тренируясь, подтолкнул малолетнего сына боксерской грушей и подверг серьезной опасности. По мнению Лены Миро, все это выходки одного порядка, а точнее – "игрушки для Джигановых".
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