"Страшная пытка": Борисова заставила изрезавшую себя дочь страдать

Телеведущая Дана Борисова нанесла дочери болезненную эмоциональную травму. Маленькая наследница звезды раскрыла подробности.

Знаменитая блондинка Дана Борисова не скрывает семейные проблемы и регулярно рассказывает о них на всю страну. Особое внимание при этом уделяется ее 14-летней наследнице Полине, которая неоднократно наносила себе увечья и порезы в переходном возрасте. Конфликт с подрастающим чадом Дана Борисова прорабатывает не наедине, а перед телекамерами. Недавно ведущая снялась в передаче "Звезды сошлись" вместе со своей матерью Екатериной Ивановной, где выложила подноготную состояния дочери и объявила о сложностях в ее воспитании.

Для неуемного подростка откровения родственников на телевидении обернулись эмоциональной травмой и душевными муками. Об этом 14-летняя Полина сообщила подписчикам в инстаграм-истории. "Смотреть на себя со стороны и видеть, как тебя преподносят — это самая страшная пытка. Чувствую себя какой-то больной по сравнению с другими детьми", — написала девочка.

Полину, как призналась она сама, очень раздражает, что люди составляют мнение о человеке на основании слухов. Дана Борисова своим поведением заставила девочку страдать. Из-за дерзких публичных высказываний ребенок стал чувствовать себя неполноценным. "Надеюсь, я больше никогда не буду нигде сниматься", — подытожила звездная наследница.

