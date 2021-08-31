"Наконец-то!": народ обрадовался уходу скандалистки Макеевой

Новость о временном уходе Анастасии Макеевой из медиапространства стала печальной далеко не для всех.

Ранее актриса активно вела свой инстаграм-аккаунт и часто общалась с поклонниками по душам, рассказывая о своей бурной жизни. По мере развития скандала, связанного с новым мужем актрисы и его бывшей женой, Анастасия Макеева стала получать все больше хейта в Сети, в связи с чем ее здоровье сильно пошатнулось.

Накануне на странице знаменитости в "Инстаграме" появилось тревожное сообщение о том, что она сама больше не будет публиковать никаких сообщений, впредь все общение Анастасии Макеевой с фанатами будет происходить через администраторов.

Коллеги и простые пользователи Сети неоднозначно отнеслись к решению знаменитости. Одни подписчики пожалели актрису, которую попросту затравили в Сети, и пожелали ей скорейшего выздоровления. Другие же россияне отметили, что скандальной звезде давно было пора уйти из "Инстаграма".

Фолловеры написали:

"Можете в принципе не вести" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Наконец то закончится грязь. У мужа еще отберите!", "Давно пора не реагировать на чушь", "Ну давно пора".

Не самый позитивный комментарий оставила и знаменитая оперная певица Анна Нетребко. Как сообщил 5-tv.ru, знаменитость написала:

"Наконец-то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!"

