"Наконец-то!": народ обрадовался уходу скандалистки Макеевой

Ранее актриса активно вела свой инстаграм-аккаунт и часто общалась с поклонниками по душам, рассказывая о своей бурной жизни. По мере развития скандала, связанного с новым мужем актрисы и его бывшей женой, Анастасия Макеева стала получать все больше хейта в Сети, в связи с чем ее здоровье сильно пошатнулось.
Накануне на странице знаменитости в "Инстаграме" появилось тревожное сообщение о том, что она сама больше не будет публиковать никаких сообщений, впредь все общение Анастасии Макеевой с фанатами будет происходить через администраторов.
Коллеги и простые пользователи Сети неоднозначно отнеслись к решению знаменитости. Одни подписчики пожалели актрису, которую попросту затравили в Сети, и пожелали ей скорейшего выздоровления. Другие же россияне отметили, что скандальной звезде давно было пора уйти из "Инстаграма".
Фолловеры написали:
"Можете в принципе не вести" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Наконец то закончится грязь. У мужа еще отберите!", "Давно пора не реагировать на чушь", "Ну давно пора".
Не самый позитивный комментарий оставила и знаменитая оперная певица Анна Нетребко. Как сообщил 5-tv.ru, знаменитость написала:
"Наконец-то отобрали у нее телефон! Давно надо было это сделать!"
Судя по всему, оперная дива просто устала от бесконечных скандалов, связанных с именем Анастасии Макеевой. Впрочем, некоторые подумали, что таким образом звезда просто призвала оградить коллегу от негатива. Так или иначе позже неприятный комментарий пропал со страницы скандальной актрисы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что муж Анастасии Макеевой очень опасается за жизнь и здоровье звезды.
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