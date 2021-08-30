"С женой все непросто": муж Макеевой всерьез испугался за жизнь звезды

Новый брак популярной актрисы начался со скандалов, связанных с бывшей семьей ее возлюбленного. Женщина против своей воли оказалась втянута в конфликт экс-супругов, что крайне негативно сказалось на ее здоровье. На днях актриса обратилась к поклонникам и заявила, что больше не хочет участвовать ни в каких распрях, так как ей очень нужен покой для восстановления сил. После этого о проблемах со здоровьем Анастасии Макеевой заговорил и ее супруг.
Роман Мальков сообщил подписчикам в своем инстаграм-аккаунте, что он всерьез озабочен происходящим с его возлюбленной.
"А вот с женой все непросто… Состояние ее здоровья меня не на шутку пугает," – заявил обеспокоенный муж.
Ради спокойствия своей любимой женщины Мальков решил изменить тактику поведения в общении с экс-супругой. Мужчина сообщил, что он переходит "в режим созидания", больше не будет никаких открытых конфликтов, а общаться с матерью своих детей он намерен только через адвокатов.
Взволнованный супруг также попросил у подписчиков советов относительно того, как помочь актрисе и восстановить ее сон. В ответ фолловеры заметили, что Малькову давно нужно было принять такое решение сделать. Мужчине посоветовали оплачивать алименты и перестать воевать с бывшей, а Макеевой – исповедаться и причаститься, тогда все будут жить спокойно.
Ранее Анастасия Макеева сама взмолилась о помощи на фоне серьезных проблем.
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