Заплеванная Макеева объявила об уходе

Анастасия Макеева не сможет общаться с поклонниками по состоянию здоровья.

Недавно у 39-летней Анастасии Макеевой начались проблемы со здоровьем. Звезда мюзиклов сообщила о проблемах с голосом. Ей стало нелегко участвовать в спектаклях и уж тем более записывать "Сторис" в "Инстаграм".



Анастасия Макеева не раз вызывала скорую помощь, делала уколы и капельницы. Артистка призналась, что здоровье подкосилось из-за нервов, которые она потрепала себе в последнее время. Злопыхатели же уверены – сработал бумеранг за то, что она увела мужа, Романа Малькова, из многодетной семьи. Новоиспеченный муж Макеевой постоянно скандалит со своей бывшей женой Светланой и устраивает разборки из-за их четырех детей. Возможно, Макеева просто устала.

Из-за проблем со здоровьем соцсети Анастасии Макеевой пришлось уйти из Сети. Ее аккаунт будут теперь вести администраторы, а не она сама. Они будут фильтровать всю необходимую информацию и будут передавать артистке только то, что нужно.



"Уважаемые друзья! Сообщаем вам, что в связи с осложнениями здоровья актрисы Анастасии Макеевой теперь ее страницу временно будут вести ее администраторы", – говорится в тексте сообщения на странице звезды.

Певица Анна Нетребко поддержала такое решение и заявила, что Анастасию Макееву давно надо было оградить от ненавистников и их травли.