Бывшая жена произвела фурор снимком детей от Башарова

Старшая дочь телеведущего Амели родилась от его экс-избранницы Елизаветы Круцко. Сын Марсел появился на свет от Елизаветы Шевырковой.
У ребят 12-летняя разница в возрасте, но они отлично общаются. Бывшую жену Марата Башарова это очень радует. Женщина выложила фото пятилетнего брата с 16-летней сестрой в своем микроблоге, продемонстрировав, как они вместе проводят летние дни. Дети сидят на снимке в кафе.
Подписчики пришли в восторг от фото, отметив, что Марсель и Амели очень похожи. Также они порадовались тому, что брат с сестрой общаются, несмотря на то, что рождены от разных спутниц артиста.
Напомним, Марат Башаров не раз попадал в жуткие скандалы из-за своей личной жизни. Телеведущий злоупотреблял алкоголем и бил своих избранниц. В "копилке" звезды театра и кино ряд громких романов.
С Елизаветой Шевырковой брак не продлился долго. Позже женщина рассказала, что длительное время старалась бороться с пристрастием мужа к спиртному, но ей это надоело. В итоге пара рассталась. Ранее стало известно, что Марат Башаров все же бросил пить.
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