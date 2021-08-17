"Заколдовали экстрасенсы": Марат Башаров бросил пить

46-летний актер скоро вновь станет ведущим шоу "Битва экстрасенсов" на ТНТ. По имеющейся информации, ради проекта Марат Башаров и завязал с алкоголем.
Вскоре стартуют съемки нового, 22-го сезона популярной программы. Несмотря на то, что Марат Башаров в последние годы был участником ряда скандалов, связанных с его пристрастием к спиртному и рукоприкладством, телеканал видит ведущим шоу именно его.
К слову, многие зрители выражали желание, чтобы лицом "Битвы экстрасенсов" стал Влад Кадони. А некоторые поклонники Марата Башарова шутят в Сети, что актера "заколдовали экстрасенсы", потому он и бросил пить. Результат налицо – артист стал выглядеть свежее и скинул лишний вес.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущий признавался, что бил своих жен. При этом он не считал, что это должно осуждаться общественностью. Последней его супругой стала Елизавета Шевыркова – пара развелась в 2019 году после того, как женщина получила от руки актера очередную травму. Позже Марат Башаров заявлял, что продолжает жить с Шевырковой, но она сама эту информацию опровергла.
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