Бывшая жена Башарова сделала заявление после новости о воссоединении с актером

В сентябре Марат Башаров поделился с журналистами подробностями личной жизни. В интервью изданию StarHit он сообщил, что продолжает жить вместе с бывшей женой и даже спит с ней в одной постели. Однако экс-супруга артиста выступает против этой информации.
Елизавета Шевыркова опубликовала в инстаграм-канале скриншот с рядом новостных заметок, которые транслируют сведения из интервью Марата Башарова. Женщина описала пост немногословно. "Ложь", – заключила бывшая жена телеведущего и указала, что информация, опубликованная от имени артиста, не соответствует действительности.
Подписчики экс-супруги актера решили поддержать женщину комментариями. Многие из них обрадовались тому, что Елизавета не поддерживает с Маратом особо близкие отношения. "Лизонька ! Не обращай внимания на подоночное существо", "Лиза, вы такая классная! Очень вас поддерживаем, переживаем!", – выразились пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", Марат Башаров снялся во втором сезоне сериала "Гадалка", который появится на экранах 28 сентября. Актер сообщил о том, что у его героя есть жена, которую сыграла Евгения Дмитриева. Марат Башаров подготовил фанатов к просмотру сериала в личном блоге.
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