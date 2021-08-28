Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем

Актриса заявила, что ее втягивают в скандал против ее воли.

Известная актриса Анастасия Макеева молит о помощи. Знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой распространить ее заявление в Сети.

По словам Макеевой, ее "насильственно втягивают в конфликт". Супруг звезды, Роман Мальков, воюет с бывшей женой Светланой Мальковой. Анастасия не хочет участвовать в распрях, однако СМИ и общественность делают ее причастной к ситуации.

Анастасия Макеева подчеркнула, что состояние ее здоровья за последнее время сильно ухудшилось. Актрисе нужен покой, чтобы восстановить физические и душевные силы. В связи с этим она официально запрещает журналистам использовать свою фамилию в заголовках материалов, содержание которых не касается ее напрямую. Речь идет о статьях, посвященных конфликту экс-супругов Мальковых.

Артистка подчеркнула, что больше не интересуется подробностями спора между Романом и Светланой, так как к ней ситуация не имеет никакого отношения. Кроме того, по просьбе Мальковой, Макеева больше не будет давать мужу советы, касающиеся его детей от прошлого брака. В ближайшее время актриса собирается сконцентрироваться на работе.

Также Анастасия Макеева рассказала, что с некоторых пор злопыхатели атакуют не только ее саму, но и ее работодателей. Как оказалось, недоброжелатели пытаются лишить актрису работы. Это становится серьезной проблемой.

"Прошу хейтеров не беспокоить администрацию тех театров и моих партнеров по рекламным проектам, с которыми я работаю, все равно они со мной будут работать и продлили все контракты", – сказала Анастасия Макеева.