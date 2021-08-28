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Шоу-бизнес
Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем

Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем

Актриса заявила, что ее втягивают в скандал против ее воли.
прочитано 772 раза

Известная актриса Анастасия Макеева молит о помощи. Знаменитость обратилась к поклонникам с просьбой распространить ее заявление в Сети.

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Анастасия Васильевна Макеева актриса

По словам Макеевой, ее "насильственно втягивают в конфликт". Супруг звезды, Роман Мальков, воюет с бывшей женой Светланой Мальковой. Анастасия не хочет участвовать в распрях, однако СМИ и общественность делают ее причастной к ситуации.

Анастасия Макеева подчеркнула, что состояние ее здоровья за последнее время сильно ухудшилось. Актрисе нужен покой, чтобы восстановить физические и душевные силы. В связи с этим она официально запрещает журналистам использовать свою фамилию в заголовках материалов, содержание которых не касается ее напрямую. Речь идет о статьях, посвященных конфликту экс-супругов Мальковых.

Артистка подчеркнула, что больше не интересуется подробностями спора между Романом и Светланой, так как к ней ситуация не имеет никакого отношения. Кроме того, по просьбе Мальковой, Макеева больше не будет давать мужу советы, касающиеся его детей от прошлого брака. В ближайшее время актриса собирается сконцентрироваться на работе.

Также Анастасия Макеева рассказала, что с некоторых пор злопыхатели атакуют не только ее саму, но и ее работодателей. Как оказалось, недоброжелатели пытаются лишить актрису работы. Это становится серьезной проблемой.

"Прошу хейтеров не беспокоить администрацию тех театров и моих партнеров по рекламным проектам, с которыми я работаю, все равно они со мной будут работать и продлили все контракты", – сказала Анастасия Макеева.

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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2021, 14:49 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость833714
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Хитрожопая краснодарская колхозница теперь сделала из себя звезду... право, смешно смеяться!!! Сама заварила всю эту "кашу", а теперь хочет выйти чистенькой из ведра помоев и <цензура>, которые сама состряпала!!! Ей одна дорога за изгородку кладбища, поскольку лицедеев именно так и хоронят!!!
Гость844277
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На чужом несчастье, счастья не бывает. Разбила семью без стыда и совести. Потом будешь слюни пускать- ОТКУДА ОНКОЛОГИЯ ПОЯВИЛАСЬ?
Гость833838
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Да, она уже на выходе в тираж, вспомнила про очень длинную скамейку запасных -молодых и более талантливых актрис , и это ее озаботило.Но поезд уже ушёл и слово не воробей- слишком много было сказано и написано некрасивого и лживого, это уже ничем не исправить
549027
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чучело недоделанное
Гость836794
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Каждый получает по заслугам. Это начало
1

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