Работяга-строитель спустил на Макееву все деньги и плюнул на родных детей

Новый муж Анастасии Макеевой оказался не слишком щедр по отношению к собственным детям.

Несколько месяцев назад известная актриса вышла замуж за строителя Романа Малькова, который оставил ради нее жену и четверых детей от прошлого брака. Старший наследник Малькова предпочел жить с отцом и мачехой, остальные дети остались в Словении с матерью Светланой. Бывшие супруги никак не могут договориться о размере алиментов на детей. По признанию Мальковой, новый муж Анастасии Макеевой плюнул на детей и не спешит помогать своим кровным наследникам, предпочитая тратить деньги на свою знаменитую возлюбленную.

Сегодня Светлана Малькова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте разоблачительный пост, в котором рассказала, что ее бывший супруг пожелал ей найти мужчину, способного взять на себя обеспечение его детей. На всю страну Мальков рассказывает о любви к своим наследникам, но при этом продолжает настаивать на снижении суммы алиментов. По словам Светланы, мужчина оценил своих детей на десять тысяч рублей в месяц или 333 рубля в день.

"Ты сам на сколько в день кушаешь, Ромочка?" – обратилась к бывшему оскорбленная женщина.



Удивительно, что при таком раскладе Анастасия Макеева рассказывает поклонникам о том, что ее муж – успешный бизнесмен, который покупает ей стройматериалы, а цветы доставляет вертолетом. В голове многодетной матери не укладывается это противоречие. Она даже предложила Малькову публично сознаться в том, что на работу его не берут и денег у него нет, а не врать о том, что он обеспечивает семью.

Ранее "Дни.ру" писали о том, с какими финансовыми проблемами столкнулась сама Анастасия Макеева.