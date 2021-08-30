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Шоу-бизнес
"Не хотели цирка": сделано громкое заявление об отношении королевской семьи к Меган Маркл

"Не хотели цирка": сделано громкое заявление об отношении королевской семьи к Меган Маркл

Источник в Букингемском дворце поделился интересной информацией. Он вспомнил похороны муж королевы Великобритании Елизаветы II и опасения монаршей семьи, связанные с Меган Маркл.
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Герцог Эдинбургский умер в апреле этого года. Ему было 99 лет. Информатор заявил, что члены королевской семьи обрадовались одному обстоятельству на прощании с принцем Филиппом.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

По его словам, монаршая семья не расстроилась тому, что на церемонии не было супруги принца Гарри. Тогда беременная Меган Маркл не смогла прибыть на похороны из-за опасений по поводу своего здоровья. Она осталась в США.

Источник отметил, что члены королевской семьи Великобритании "не хотели цирка". Принцу Гарри во время прощания с дедом выпала возможность наладить хорошие отношения с семьей. После того, как Меган Маркл не понравилось жить в Букингемском дворце, они с мужем переехали в США.

Напомним, после скандального интервью герцогов Сассекских в королевской семье усилился раздор. По мнению источника, визит принца Гарри на похороны дедушки сблизил Елизавету II с внуком. Как писали "Дни.ру", ранее принцы Гарри и Уильям помирились вслед за Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Также недавно стало известно о том, что Елизавета II наняла адвокатов после того, как герцог и герцогиня Сассекские сделали громкие заявления о монаршей семье.

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Меган Маркл. Фото: Archewell/ Keystone Press Agency/globallookpress.com
Автор: 30 августа 2021, 01:24 Источник: PeopleTalk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

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