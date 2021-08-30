"Не хотели цирка": сделано громкое заявление об отношении королевской семьи к Меган Маркл

Герцог Эдинбургский умер в апреле этого года. Ему было 99 лет. Информатор заявил, что члены королевской семьи обрадовались одному обстоятельству на прощании с принцем Филиппом.
По его словам, монаршая семья не расстроилась тому, что на церемонии не было супруги принца Гарри. Тогда беременная Меган Маркл не смогла прибыть на похороны из-за опасений по поводу своего здоровья. Она осталась в США.
Источник отметил, что члены королевской семьи Великобритании "не хотели цирка". Принцу Гарри во время прощания с дедом выпала возможность наладить хорошие отношения с семьей. После того, как Меган Маркл не понравилось жить в Букингемском дворце, они с мужем переехали в США.
Напомним, после скандального интервью герцогов Сассекских в королевской семье усилился раздор. По мнению источника, визит принца Гарри на похороны дедушки сблизил Елизавету II с внуком. Как писали "Дни.ру", ранее принцы Гарри и Уильям помирились вслед за Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Также недавно стало известно о том, что Елизавета II наняла адвокатов после того, как герцог и герцогиня Сассекские сделали громкие заявления о монаршей семье.
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