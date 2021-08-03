Названа дата развода принца Гарри и Меган Маркл

Развод принца Гарри и Меган Маркл может состояться уже в текущем году. В этом уверен королевский фотограф Кент Гэвин, который много лет работал с принцессой Дианой.
Эксперт, приближенный ко двору, был уверен в разладе отношений принца и американской актрисы с самого начала. Меган Маркл не понравилась ему сразу, как и многим при дворе.
"Когда было объявлено, что Гарри собирается жениться на Меган, я сказал своим коллегам: "Я не дам этому браку и три года", — приводит слова фотографа сайт Insider.
Тем не менее, пока в браке Меган Маркл и принца Гарри пока разводом не пахнет. Пара продолжает вести совместный быт и регулярно появляется на публике.
Весной этого года герцоги Сассекские отпраздновали третью годовщину свадьбы, а значит, злые пророчества не сбылись. Однако Гэвин не теряет надежды и уверен, что все еще будет.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Меган Маркл может претендовать на престол. Девочка, которой дали имя покойной матери принца Гарри – Диана – родилась в июне этого года. Однако это не единственное имя наследницы. Дома ее называют ласково Лилибет. Стоит отметить, что девочка является восьмой в списке претендентов на правление Великобританией. Впрочем, возможно, когда она подрастет, это будет как раз кстати.
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