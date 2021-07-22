"Это конец": Меган Маркл и принца Гарри хотят вышвырнуть с юбилея Елизаветы II

Принцу Гарри и Меган Маркл могут отомстить за разоблачения королевской семьи.

Напряжение между герцогами Сассекскими и членами королевской семьи достигло апогея. Попытки Меган Маркл и принца Гарри выложить тайную информацию о монаршей родне воприняли с глубоким разочарованием. Во дворце обсуждают идею отказать супругам в присутствии на юбилее Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Дело в том, что принц Гарри пишет мемуары, в которых сообщается о секретах британских монархов, их раскрытие может негативно отразиться на имидже королевской семьи. Герцог намерен выпустить книгу сразу после грандиозного 70-летия королевы осенью 2022 года. Британские правители возмущены действиями родственника так, что подумывают лишить его и Меган Маркл приглашения на семейное торжество.

Инсайдеры отмечают, что литературное творчество герцога Сассекского — это проявление крайнего неуважения, а время выхода мемуаров — плевок в адрес именитых монархов. "Предположение, что в будущем принца Гарри можно будет увидеть со своей семьей, все больше и больше кажется нереальным. Многие люди полагают, что это конец", — объявил осведомленный о происходящем во дворце источник. Меган Маркл и ее супруг попали в незавидное положение, поэтому рискуют полностью потерять расположение королевских особ и получить жесткий ответ на скандальные заявления.