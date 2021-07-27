Заменит королеву? Дочь Меган Маркл претендует на престол

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор стала претенденткой на престол после того, как королевская семья стала объектом жесткой критики из-за изначального не добавления ребенка в наследственную линию.
Члены монаршей династии исправили свою оплошность, и теперь дочь Меган Маркл и принца Гарри занимает восьмое место в списке на трон. Задержка впервые была замечена изданием Daily Mail. Журналисты заявили о недоразумении и привели сравнение с сыном герцогов Сассекских Арчи. Первенец четы попал на сайт Букингемского дворца спустя две недели после своего рождения.
Напомним, дочь Меган Маркл и принца Гарри появилась на свет в июне этого года. Отметим, что Лилибет – домашнее прозвище королевы Елизаветы II. Эксперты считают, что супруги выбрали такое имя для наследницы, чтобы угодить Ее Величеству. Ведь после переезда в США отношения принца Гарри и его жены с королевой испортились.
Как писали "Дни.ру", весной 2021 года Меган Маркл с мужем дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем экс-актриса призналась, что сильно переживала из-за слухов, распространяемых о ней в СМИ. Также она нелестно отозвалась о членах монаршей семьи. После этого в разразился громкий скандал.
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