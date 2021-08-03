Хищный развод: Бородина рискует потерять огромное богатство

Любовная драма Ксении Бородиной с мужем постепенно перерастает в финансовую борьбу. Юрист Михаил Алексеев проанализировал бракоразводное положение ведущей и пришел к выводу о том, что Курбан Омаров способен отхватить у нее крупную сумму денег. Паре предстоит поделить дом, который покупали на деньги бизнесмена, он оценивается в десятки миллионов рублей.
Недавно в Сеть просочился слух о том, что Ксения Бородина схитрила и переписала роскошный особняк на свою мать, чтобы супруг не смог на него претендовать. По словам юриста, если слух не является вымыслом, то телеведущая потерпит тактическое поражение. Это связано с тем, что особняк считается совместно нажитым имуществом, поэтому без согласия Курбана Омарова такая сделка не имеет силы — мужчина может добиться ее расторжения или получить от супруги половину стоимости жилья.
Юрист полагает, что история о том, как Ксения Бородина решила обвести мужа вокруг пальца, всего лишь выдумка. Он отметил, что звезда обратилась для подачи иска о разводе в мировой суд, а разделом имущества занимаются только районные суды. По мнению Михаила Алексеева, супруги стараются распределить свое богатство самостоятельно, однако договориться у них пока не получается.
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