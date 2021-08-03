"Самая жесть": Дочь Толкалиной сразил мучительный недуг

Дочь Любовь Толкалиной и Егора Кончаловского столкнулась с большими неприятностями. Две недели девушка готовилась к масштабной фотосессии в музее-усадьбе "Кусково". Съемка могла сорваться из-за напряженного рабочего графика Марии Кончаловской, но волею судьбы все урегулировалось. Однако перед моделью встало еще одно неожиданное препятствие — острая интоксикация. Накануне фотосессии наследница Любови Толкалиной съела некачественную ягоду. "Самая жесть была", — призналась Мария Кончаловская в личном блоге.
Перед ответственным днем девушка вместе с мужем приобрела на рынке арбуз. Ничего не предвещало беды, внешне он выглядел достойно: красивый, упругий, блестящий. В действительности парочка и даже их кошка, которая имеет привычку выпрашивать еду, серьезно отравились. Мария Кончаловская не спала всю ночь, а на утро перед съемкой выглядела очень бледной и нездоровой.
Тем не менее девушка отправилась на фотосесию и добилась успеха вопреки состоянию здоровья. У дочери Любови Толкалиной получились отличные кадры. Девушка поделилась результатом работы в инстаграм-аккаунте. "И не говорите мне, что искусство не требует жертв! Еще как требует", — выразилась Мария Кончаловская, вспоминая свои мучения.
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